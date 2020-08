Margaret Qualley zagra w serialu Netfliksa „Maid”. O czym będzie?

Scenariusz do serialu został napisany przez Molly Smith Metzler i jest inspirowany bestsellerem Stephanie Land „Maid: Hard Work, Low Pay, and Mother's Will to Survive” . Producentami serii będą LuckyChap Entertainment należąca do Margot Robbie, John Wells Productions oraz Warner Bros. Television.

Serial opowiadany z perspektywy tytułowej bohaterki, opisywany jest jako piękna, żywa, szorstka i inspirująca eksploracja ubóstwa w Ameryce. Molly Smith Metzler będzie także pełniła rolę producentki wykonawczej i showrunnerki.

Margaret Qualley, którą poznaliśmy w serialu HBO „The Leftovers” , stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych młodych aktorek po przełomowej roli członkini grupy Mansona, Pussycat w filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu w... Hollywood” .

