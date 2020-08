Renata Kaczoruk pokazała zdjęcia nago na Instagramie. „Tęsknie za wsią”

Modelka wstawiła na swój Instagram dwie fotografie – jedną, na której siedzi w saunie nago i ma dorysowane w programie graficznym skrzydła. Na drugim pozuje przy oknie nago z domalowanym różowym bikini. „Kiedy zdjęciami z wyjazdu do Spa z przyjaciółkami chcesz zasygnalizować chłopakowi, że »nie masz się w co ubrać«” – napisała w komentarzu do zdjęć Kaczoruk. Dodała także dwa hasztagi – „nagość jest piękna” oraz „z miasta tęsknie za wsią” .



Nowy post Kaczoruk zebrał do tej pory prawie 2 tys. „serduszek” , czyli instagramowych „polubień” . Pojawiło się pod nim także wiele komentarzy – jedne pochlebne, drugie od oburzonych internautów, którzy stwierdzają, że Instagram nie jest miejscem odpowiednim, aby pokazywać się nago.

Renata Kaczoruk zadebiutowała w modelingu w wieku 14 lat i obecnie reprezentuje ją agencja Model Plus. Wcześniej współpracowała z IMG (Paryż), Bravel Models (Mediolan), Spp Models (Wrocław), Seeds (Berlin) oraz Switch Models (Tokio). Brała udział w pokazach mody światowych projektantów i domów mody, takich jak m.in.: Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Yōji Yamamoto, Maurizio Galante, Céline.

