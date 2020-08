Majewski zażartował z Karolaka i incydentu w IKEI. Pokazał swoją „maseczkę bikini”

Przypomnijmy, Tomasz Karolak udał się ostatnio do IKEI, by kupić kilka drobiazgów do swojego domu. Zakupy zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ aktor został wyproszony ze sklepu. O sprawie celebryta poinformował za pośrednictwem Instagrama. – Właśnie zostałem wyproszony ze sklepu IKEA dlatego, że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa. Mimo że mam badania krwi, że wszystko jest w porządku i nie mam koronawirusa i egzystuję normalnie na planach filmowych – relacjonował aktor.

Tomasz Karolak dodał, że obsługa sklepu chciała wezwać na miejsce policję. – To ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. A zakrywanie maseczką ust i nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją i jest tylko zaleceniem. Poza tym jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i chyba prędzej bym się od ochroniarza zaraził – stwierdził. Według aktora „cały idiotyzm tej sytuacji polega na tym, że bezczelny ochroniarz przyczepił się do niego i wyprosił ze sklepu, a w znajdującej się w sklepie restauracji klienci także nie mają zasłoniętych ust oraz nosa”. Aktor zapowiedział również bojkot szwedzkiej sieci sklepów. Jak poinformował na InstaStory, finalnie zrobił zakupy w innym miejscu, do którego został wpuszczony bez maseczki.

„Znani przestają być znani”

Sprawę skomentował na Facebooku Szymon Majewski przypominając, że Karolak został wyproszony ze sklepu za brak maseczki. „To powszechny problem, że niektórzy znani nie chcą nosić maseczek- powód? To oczywiste, w maseczkach znani przestają być znani” – dodał. Satyryk zaprezentował też „maseczkę bikini” swojego projektu, a dokładnie „Celebrity Pro Twarz”. „Z nią każdy znany jest wciąż znany” – podsumował pokazując maseczkę, która częściowo zasłania usta i nos, nawiązując do kształtu bikini.

Czytaj także:

Renata Kaczoruk pokazała zdjęcia nago na Instagramie. „Tęsknie za wsią”