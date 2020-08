Osiem nowych produkcji na TVP1 i TVP2 od września. Wracają też kontynuacje lubianych seriali

„Anything goes. Ale jazda” – premiera 11 września o godz. 20:45 na TVP2

Międzynarodowy hit, produkowany już w 27 krajach na całym świecie, w końcu dotarł do Polski. Bijący rekordy oglądalności, m.in. we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Australii czy Kanadzie, program rozrywkowy „Anything Goes. Ale Jazda!” to niesamowita dawka humoru i dobrej energii dla całej rodziny. To format, w którym gwiazdy śpiewają, tańczą i biorą udział w serii zabawnych konkurencji.



„Ameryka da się lubić” – soboty o godz. 20:00 na TVP2

Formuła projektu będzie nawiązywać do znanego już widzom Dwójki talk-show „Europa da się lubić”. Do studia będą zapraszani Amerykanie mieszkający w Polsce oraz goście specjalni.



„Przyjaciele na zawsze” – premiera 6 września o godz. 16:20 na TVP2

W programie gwiazdy odwiedzają swoich przyjaciół z dzieciństwa i bliskie sobie miejsca. Skrzykują później grupę najbliższych znajomych, aby w ramach wsparcia lokalnej społeczności zagrać w studiu TVP o nagrody pieniężne na wybrany cel.



„Uzdrowisko” – premiera 31 sierpnia o godz. 19:00 na TVP2

Zabawne, nietuzinkowe spojrzenie na funkcjonowanie ośrodka uzdrowiskowego. Każdy odcinek to osobna historia, która ukazuje perypetie pracowników i gości placówki zdrowotnej. W obsadzie m.in. Aldona Orman.



„Ludzie i Bogowie” – premiera 13 września o godz. 20.15 na TVP1

Serial przedstawia wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik", który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie. Głównymi bohaterami serialu są dwaj przyjaciele: dowódca „Pazura”, Leszek Zaręba, ps. „Onyks” i Tadeusz Korzeniewski ps. „Dager”. Pierwszy – sumienny i opanowany, idzie na akcje ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości, co do moralnego wymiaru takiego postępowania, a wyrzuty sumienia coraz częściej nie pozwalają mu zasnąć. Drugi, wręcz przeciwnie. Okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach, legitymuje posługiwanie się złem w imię wyższych celów.