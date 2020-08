Jest teaser 2. sezonu serialu „Mroczne materie”! Kiedy zadebiutuje na HBO?

„Mroczne materie” – o czym będzie 2. sezon?

Drugi sezon rozpoczyna się po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata i zrozpaczona śmiercią swojej najlepszej przyjaciółki Lyra, podąża za Asrielem w nieznane. W tajemniczym i opuszczonym mieście spotyka Willa, chłopca, który również ucieka przed swoją burzliwą przeszłością. Lyra i Will dowiadują się, że ich przeznaczenie jest związane z ponownym spotkaniem chłopaka z ojcem, jednak zrealizowanie tego celu nie będzie łatwe, ze względu na toczącą się wokół nich wojnę. W międzyczasie pani Coulter szuka Lyry i jest zdecydowana o tym, że przywiezie ją do domu, bez względu na koszty i środki.

„Mroczne materie” sezon 2. – obsada

W drugim sezonie występują ponownie: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas i Lin-Manuel Miranda. W kolejnej odsłonie dołączą do nich: Terence Stamp, Jade Anouka i Simone Kirby.

„Mroczne materie” sezon 2. – premiera