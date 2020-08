Nie żyje Chadwick Boseman, aktor znany z „Czarnej Pantery”. Miał 43 lata

W oświadczeniu zamieszczonym w piątek 28 sierpnia na Instagramie Chadwicka Bosemana czytamy, że w 2016 roku aktor dowiedział się, że ma raka okrężnicy w stadium III, który w trakcie ostatnich trzech lat rozwinął się do stadium IV.

„Prawdziwy wojownik, Chadwick, przetrwał to wszystko i dał wam wiele filmów, które pokochaliście. Od »Marshalla« (2017) do »Pięciu braci« (2020) po »Ma Rainey's Black Bottom« (2020) i kilku innych ról, które zostały sfilmowane podczas i pomiędzy niezliczonymi operacjami i chemioterapią” – czytamy. „Ożywienie króla Wakandy T'Challa w »Czarnej Panterze« było zaszczytem w jego karierze” – podkreślono w oświadczeniu.

Aktor zmarł w swoim domu, z rodziną i żoną u boku. „Rodzina dziękuje wam za miłość i modlitwy i prosi, abyście uszanowali jej prywatność w tym trudnym czasie” – zaapelowano.

Informacja o śmierci Bosemana wywołała szok i smutek wielu wybitnych osobistości. Martin Luther King II, działacz na rzecz praw człowieka i najstarszy syn dr Martina Luthera Kinga Jr. napisał w mediach społecznościowych, że aktor „ożywił historię na srebrnym ekranie” swoimi kreacjami czarnych przywódców. Oprah Winfrey napisała z kolei, że Boseman był „delikatną i utalentowaną duszą” . „Pokazywał nam całę tę wielkość między operacjami i chemią. Odwaga, siła, moc potrzebna do tego. Tak wygląda godność” – podkreśliła.

Chadwick Boseman