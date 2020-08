Blanka Lipińska zdradziła datę premiery drugiej części „365 dni”. „Kurz opadł”

Zdjęcia do drugiej części ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej rozpocząć się miały jeszcze w tym roku, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Autorka podczas gali KSW 54 w sobotę zdradziła jednak, że niedługo ekipa „wchodzi na plan” . – Kurz opadł. Opadł koronawirus i mamy nadzieje ze już nie wróci. W 2021 roku wchodzimy na plan, w 2022 roku premiera. Wiadomość do wszystkich krytyków, niestety, wracamy – zapowiedziała.

Planowo drugaczęść filmu „365 dni” , czyli obraz „Ten dzień” , miała trafić do kin tuż przed walentynkami 14 lutego 2021 roku.

„365 dni” hitem na Netfliksie