Blanka Lipińska zdradziła datę premiery drugiej części „365 dni”. „Kurz opadł”

Zdjęcia do drugiej części ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej rozpocząć się miały jeszcze w tym roku, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Autorka podczas gali KSW 54 w sobotę zdradziła jednak, że niedługo ekipa „wchodzi na plan” . – Kurz opadł. Opadł koronawirus i mamy nadzieje ze już nie wróci. W 2021 roku wchodzimy na plan, w 2022 roku premiera. Wiadomość do wszystkich krytyków, niestety, wracamy – zapowiedziała.

Planowo drugaczęść filmu „365 dni” , czyli obraz „Ten dzień” , miała trafić do kin tuż przed walentynkami 14 lutego 2021 roku.

„365 dni” hitem na Netfliksie

Film „365 dni” na podstawie powieści Blanki Lipińskiej pod tym samym tytułem znalazł się już 10 czerwca na pierwszym miejscu listy 10 najpopularniejszych produkcji na Netflix. Po czterech dniach został zdetronizowany przez nową produkcję Spike'a Lee „Pięciu braci” . 17 czerwca obraz Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa znów wskoczył na pierwszą pozycję. Jak podawał „Forbes” , to dotąd nie udało się żadnemu filmowi na Netfliksie. Co więcej, do tej pory polska produkcja odnotowała już taki powrót do czołówki co najmniej dwa razy.

