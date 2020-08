„Hołd godny króla”. Ostatni post Chadwicka Bosemana najpopularniejszym w historii Twittera

„Najbardziej lubiany Tweet w historii. Hołd godny króla” – napisał Twitter, ogłaszając informację. W tej chwili post ma ponad 6,6 mln „lajków” i ponad 3 mln podań dalej i komentarzy.

Z informacji zamieszczonej w sobotę 29 sierpnia w mediach społecznościowych aktora dowiedzieliśmy się, że od 2016 roku był on chory na raka okrężnicy. Pomiędzy operacjami i chemioterapią aktor zagrał w największych hitach w swojej karierze – w tym „Czarnej Panterze” , która na zawsze będzie już kojarzona właśnie z nim.

Chadwick Boseman