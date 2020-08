„Hołd godny króla”. Ostatni post Chadwicka Bosemana najpopularniejszym w historii Twittera

„Najbardziej lubiany Tweet w historii. Hołd godny króla” – napisał Twitter, ogłaszając informację. W tej chwili post ma ponad 6,6 mln „lajków” i ponad 3 mln podań dalej i komentarzy.

Z informacji zamieszczonej w sobotę 29 sierpnia w mediach społecznościowych aktora dowiedzieliśmy się, że od 2016 roku był on chory na raka okrężnicy. Pomiędzy operacjami i chemioterapią aktor zagrał w największych hitach w swojej karierze – w tym „Czarnej Panterze” , która na zawsze będzie już kojarzona właśnie z nim.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman urodził się 29 listopada 1977 roku w Anderson. W 2000 roku ukończył reżyserię na Howard University w Waszyngtonie, następnie kształcił się w British American Drama Academy. Zadebiutował w serialu „Brygada ratunkowa” w 2003 roku. Pisał również scenariusze do spektakli teatralnych. W 2008 roku zobaczyliśmy go w „Lincoln Heights” , a w tym samym roku zagrał także w swoim pierwszym filmie „The Express” . W 2010 roku wcielił się w jedną z głównych ról w produkcji NBC „Persons Unknown” . Jego pierwszą główną rolę filmową przyniósł obraz „42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy” , w którym, u boku Harrisona Forda, zagrał Jackiego Robinsona, pierwszego czarnego baseballistę. Rok później pojawił się w „Ostatnim gwizdku” z Kevinem Costnerem. W 2014 roku wcielił się także w Jamesa Browna w biograficznym obrazie „Get on Up” . W 2014 roku Marvel Studios zaproponowało mu kontrakt na pięć filmów, w których zagrać miał rolę Czarnej Pantery. Po raz pierwszy zagrał tę postać w „Kapitanie Ameryka: Wojnie bohaterów” w 2016 roku. Potem pojawił się w „Czarnej Panterze” i „Avengers: Wojna bez granic” .

