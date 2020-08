Jerzy Kalibabka uwodził i okradał kobiety. Dzieci „Tulipana” pojawiły się w 9. edycji „Top Model”

Rodzeństwo Kalibabka wspólnie pojawiło się na wybiegu. Wtedy zostali poproszeni o przedstawienie się i wyjawili, że mają na nazwisko Kalibabka. – A wiem! Kalibabka! To był taki podrywacz przestępca – powiedział wtedy Marcin Tyszka. – Dla nas był tatą, kochającym ojcem – powiedziała wtedy Gracja Kalibabka.

Zapowiedź odcinka z rodzeństwem Kalibabka można oglądać na stronie internetowej TVN.

Premiera 9. edycji serialu „Top Model”

Premiera pierwszego odcinka 9. sezonu programu „Top Model” już w środę, 2 września, o godz. 21.30 w TVN i player.pl.

Kim był Jerzy Kalibabka?

Jerzy Kalibabka wychowywał się w Dziwnowe, a po śmierci swojego ojca utrzymywał rodzinę. Po kłótni z matką i zatonięciu należącego do nich kutra, wyprowadził się do Międzyzdrojów, gdzie dopuścił się pierwszych oszustw i kradzieży. Później przez jakiś czas jeździł po Polsce, próbując zostać sutenerem, jednak zdecydował, że nie jest to zajęcie, które mu odpowiada i zajął się cinkciarstwem. Od 1978 roku uwodził i okradał kobiety, czasami także właścicieli kwater i domów. Wielokrotnie zatrzymywała go Milicja Obywatelska, wydano za nim także list gończy. W 1980 roku został aresztowany jednak zbiegł po badaniach rentgenowskich. W 1982 roku wraz z kochanką przeniósł się na Podhale. Tam został zatrzymany przez policjanta, który rozpoznał go, gdy jadł śniadanie w restauracji w Szczawnicy. Dwa dni wcześniej Kalibabka ukradł z domu w Rabce przedmioty warte ponad 1 mln złotych.

Sąd w Nowym Sączu postawił mu zarzuty popełnienia 103 przestępstw na terenie całej Polski w latach 1977-1982. Chodziło nie tylko o kradzieże, ale także o włamania, wyłudzenia, uwodzenie nieletnich czy gwałty. Ofiarą Kalibabki padło ponad 200 osób. W 1984 roku został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności i milion złotych grzywny. Został zwolniony z więzienia po odbyciu 9 lat i 8 miesięcy kary na skutek amnestii. Związał się z nastoletnią dziewczyną. Po latach wrócił do Dziwnowa, gdzie założył rodzinę i prowadził sklep warzywny.

Kalibabka zmarł 13 marca 2019 roku.

