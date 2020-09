Emma Roberts jest w ciąży. Pokazała zdjęcia i zdradziła płeć dziecka

Gwiazda antologii „American Horror Story” na swoim Instagramie dwa zdjęcia, na których widać wyraźnie, że jest w ciąży. Na jednej z fotografii Roberts pozuje z Garrettem Hedlundem, który ją obejmuje. Aktorka zdradziła przy okazji, że spodziewa się chłopca. „Ja... i moi dwaj ulubieni faceci” – napisała w podpisie do zdjęć.

Emma Roberts była wcześniej zaręczona z Evanem Petersem, który był również jej partnerem na planie „American Horror Story” , podczas gdy Hedlund był w związku z Kirsten Dunst przez pięć lat.