Emma Roberts jest w ciąży. Pokazała zdjęcia i zdradziła płeć dziecka

Gwiazda antologii „American Horror Story” na swoim Instagramie dwa zdjęcia, na których widać wyraźnie, że jest w ciąży. Na jednej z fotografii Roberts pozuje z Garrettem Hedlundem, który ją obejmuje. Aktorka zdradziła przy okazji, że spodziewa się chłopca. „Ja... i moi dwaj ulubieni faceci” – napisała w podpisie do zdjęć.

Emma Roberts była wcześniej zaręczona z Evanem Petersem, który był również jej partnerem na planie „American Horror Story” , podczas gdy Hedlund był w związku z Kirsten Dunst przez pięć lat.

W maju 2019 roku Roberts w rozmowie z magazynem „Cosmopolitan” przyznała, że zachowywanie swojego życia miłosnego w tajemnicy jest dla niej bardzo trudne. – Nie chce rozmawiać o związkach, w których jestem i o związkach, które się kończą lub które się skończyły. Trudno budować z kimś związek sam na sam, a co dopiero z publicznością. Dorastanie jest trudne. Czasami jest mi przykro, że nie mam prywatności. Dzięki Twitterowi i Instagramowi każdy może komentować to, co robisz i nikt nie zna prawdziwej historii. To trudne – mówiła.

