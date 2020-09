Ed Sheeran został ojcem. Zdradził płeć i imię swojego dziecka

„Cześć! Szybka wiadomość ode mnie, ponieważ mam kilka osobistych wieści, którymi chciałbym się z wami podzielić... W zeszłym tygodniu, z pomocą niesamowitego zespołu, Cherry urodziła naszą piękną i zdrową córkę – Lyra Antarcticę Seaborn Sheeran. Jesteśmy w niej całkowicie zakochani. Zarówno mama jak i dziecko czują się niesamowicie i jesteśmy w siódmym niebie. Mamy nadzieję, że teraz uszanujecie naszą prywatność. Dużo miłości i do zobaczenia, gdy nadejdzie czas powrotu” – napisał na Instagramie Ed Sheeran, publikując zdjęcie dziecięcego kocyka i malutkich skarpetek.

Ed Sheeran i Cherry seaborn pobrali się w grudniu 2018 roku w swoim domu w Suffolk w Anglii. Ed Sheeran i Cherry Seaborn są parą od 2015 r., ale poznali się jeszcze w szkolnych czasach we wschodniej Anglii. W 2016 roku artysta postanowił odpocząć od muzyki. Zamiast pracować nad nowymi utworami, wybrał się ze swoją dziewczyną w podróż dookoła świata. 26-latek przyznał, że w końcu miał czas, by „zakochać się na nowo”. – Zawsze angażowałem się w związki. Teraz jestem gotów, by założyć rodzinę. Chcemy mieć dzieci – mówił Zane'owi Lowe'emu na antenie Beats 1.

