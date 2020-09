Marcin Prokop pokazał swoje zdjęcie sprzed lat. „To późniejszy baron telewizji śniadaniowej”

Marcin Prokop swoim nowym zdjęciem i opisem zamieszczonym pod nim nawiązał do tego, że program „Dzień Dobry TVN” świętuje 15-lecie. Jak opisuje sam siebie dziennikarz? „To niewinne stworzenie to późniejszy baron telewizji śniadaniowej, znany tancerz na balustradzie życia, rozpędzona strzała testosteronu” – napisał na Instagramie Prokop. „Tu pod wieżą Eiffla, co okazało się pewnym proroctwem. Miałem wtedy 15 lat. Dokładnie tyle kończy dziś DDTVN” – napisał i zachęcił widzów, aby oglądali nowy odcinek programu.

Post Marcina Prokopa polubiło już ponad 16 tys. osób. Niektórzy z fanów dziennikarza dopatrzyli się w zdjęciu podobieństwa do Ashtona Kutchera. Inni piszą, że w tej fryzurze przypomina Mikołaja Kopernika lub młodego lorda Byrona.

