Netflix usunie we wrześniu te seriale i filmy. Ostatni moment na nadrobienie zaległości

Na liście znajdziecie zwiastun, opis i datę, w której dana produkcja usunięta zostanie z Netfliksa. Sprawdźcie, co warto nadrobić przed końcem września.

„The Social Network” – 30 września

Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Adwokat diabła” – 30 września

Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Resident Evil: Afterlife” – 30 września

Alice wraz z innymi ocalałymi ukrywa się w opuszczonym więzieniu, które jest oblężone przez zarażonych. Próbuje jednocześnie przeniknąć na Arkadię, jedyne miejsce wolne od zombie.



„Frances Ha” – 30 września

Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Donnie Brasco” – 30 września

Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Jak ukraść Księżyc” – 30 września

Życie Gru owładniętego żądzą kradzieży Księżyca zmienią trzy urocze sierotki.



„Obłędny rycerz” – 30 września

Podszywający się pod rycerza giermek William bierze udział w turnieju rycerskim



„40 dni i 40 nocy” – 30 września

Zmęczony kolejnymi romansami chłopak postanawia przez czterdzieści dni żyć w celibacie. Wkrótce pojawia się pokusa.



„Smosh: The Movie” – 21 września

Gdy kompromitujące wideo zostaje umieszczone w sieci, dwaj przyjaciele wyruszają do centrali YouTube'a, by je usunąć.



„Zombie express” – 17 września

Pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Pusan próbują przetrwać wybuch epidemii zmieniającej ludzi w zombie.



„Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made” – 15 września

Wiele musiało się wydarzyć, aby marzenie dwóch nastolatków z Missisipi się ziściło. Zamieszany był w to Steven Spielberg. A rzecz dotyczy pełnego remake'u, scena po scenie, ich ulubionego filmu „Poszukiwacze zaginionej Arki”. Zaczęli pracować nad tym szalonym pomysłem w 1982 roku, a skończyli dopiero w 2014 roku.



„Dawno, dawno temu” – wszystkie sezony – 5 września

Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.

