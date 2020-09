Twórcy „Gry o Tron” szykują serialową adaptację powieści Liu Cixina dla Netfliksa

„Problem trzech ciał” to pozycja fantastycznonaukowa wydana w 2006 roku. Jest to pierwsza część cyklu „Wspomnienie o przeszłości Ziemi” . Kolejne powieści, które składają się na trylogię to: „Ciemny las” (2008) oraz „Koniec śmierci” (2010). Książka stała się bestsellerem w Chinach, a później zdobyła popularność na całym świecie. Na jej okładce znajdują się opinie m.in. Baracka Obamy czy Marka Zuckerberga. W 2015 roku książka otrzymała nagrodę Hugo dla najlepszej powieści.

Oprócz Weissa, Woo i Benioffa, w projekt zaangażowani są w roli producentów wykonawczych: Rian Johnson, Rosamund Pike i Plan B. – firma Brada Pitta. Cixin i Ken Liu, którzy napisali anglojęzyczne tłumaczenie pierwszej i trzeciej powieści, będą konsultantami.

„Wszyscy mamy taki sam cel: Złożyć hołd tej niesamowitej historii”

– David Benioff, D.B. Weiss i Alexander Woo mają doświadczenie w radzeniu sobie z ambitnymi sagami – powiedział wiceprezes Netfliksa Peter Friedlander. – Rian Johnson i Ram Bergman (partner produkcji) od dawna olśniewają fanów ekscytującymi i porywającymi eposami. Wszyscy są zaciekłymi zwolennikami cyklu. Jako zagorzali fani, szczególnie ważne było dla nich uzyskanie wsparcia Liu Cixina, który stworzył ten rozległy świat. Wszyscy mamy taki sam cel: Złożyć hołd tej niesamowitej historii i zabrać wszystkich w przygodę życia – powiedział.

Podekscytowani Weiss, Benioff i Woo

„Trylogia Liu Cixina to najbardziej ambitna seria science-fiction, jaką czytaliśmy (...) Niecierpliwie czekamy na to, aż poświęcimy następne kilka lat swojego życia na adaptację powieści dla widzów na całym świecie” – napisali w oświadczeniu Benioff i Weiss.

„To zaszczyt móc stworzyć adaptację jednego z wielkich arcydzieł chińskiej science-fiction. Trylogia łączy w sobie tak wiele rzeczy, które kocham: bogate, wielowarstwowe postaci z prawdziwymi egzystencjalnymi wątkami, a wszystko opowiedziane jest jako elegancka i głęboko ludzka alegoria. Cieszę się, że mogę rozpocząć współpracę z Netfliksem i tym utalentowanym zespołem kreatywnym” – przekazał Woo.

Liu Cixin nie może się doczekać

Oświadczenie w sprawie wydał także sam autor. Zapewnił, że ma „szacunek i wiarę” w zespół, który zajmie się adaptacją jego powieści. „Postanowiłem opowiedzieć historię, która wykracza poza czas i granice narodów, kultur i ras; taką, która zmusza nas do rozważenia losu ludzkości jako całości (...) Nie mogę się doczekać, aż nowi i obecni fani z całego świata odkryją historię w serwisie Netflix” – napisał Liu Cixin.

O czym jest „Problem trzech ciał” ?