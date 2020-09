QUIZ:

Quiz z serialu „Wikingowie”. Jak dobrze znasz bohaterów? Sprawdź się!

Serial „Wikingowie”

„Wikingowie” stworzeni przez Michaela Hirsta doczekał się sześciu sezonów i 89 odcinków – wszystkie oglądać można na platformie streamingowej Netflix. Jego akcja rozgrywa się w Skandynawii u schyłku VII wieku. Wiking Ragnar Lodbrok jest sfrustrowany polityką lokalnego jarla Haraldsona. Bierze sprawy w swoje ręce, ukazując zdolności przywódcze i organizacyjne, co ostatecznie prowadzi go do zostania jarlem. Legenda mówi, że jest on bezpośrednim potomkiem Odyna, boga wojny i wojowników.

Czytaj także:

Twórcy „Gry o Tron” szykują serialową adaptację powieści Liu Cixina dla Netfliksa