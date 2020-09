„Trzy dni Kondora”. Drugi sezon już w tym tygodniu w HBO GO. O czym będzie?

„Trzy dni Kondora” – o czym będzie 2. sezon serialu?

Serial sensacyjny „Trzy dni Kondora” śledzi losy Joe Turnera, młodego analityka CIA, dla którego praca w agencji zawsze była źródłem sprzecznych emocji i wątpliwości. Kiedy Joe odkrywa coś, przez co giną wszyscy członkowie zespołu, jego dylematy moralne przeradzają się w prawdziwą walkę o życie. Poddany ogromnej presji zostaje zmuszony do ucieczki. Musi też dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem i powstrzymać go przed realizacją zamierzonego celu, który zagraża życiu milionów.

W drugim sezonie Joe wciąż przemieszcza się po Europie, uważając przy tym, aby w żadnym miejscu nie zatrzymać się na tyle długo, by zapuścić korzenie, czy stać się zagrożeniem dla kogokolwiek. Przeszłość dogania go jednak za sprawą tajemniczego rosyjskiego agenta wywiadu. Niespodziewane wydarzenia zmuszają go do podjęcia działań i stawienia czoła życiu, które myślał, że już dawno zostawił za sobą.

Twórcy i obsada serialu

„Trzy dni Kondora” to serial autorstwa Todda Katzberga („Uprowadzeni”) oraz Jasona Smilovica („Rekiny wojny”). Pierwszy sezon produkcji oparty został na powieści Jamesa Grady'ego pt. „Sześć dni Kondora” i jej filmowej adaptacji „Trzy dni Kondora” z 1975 roku.

W roli głównej w serialu zobaczymy Maxa Ironsa („Żona”, „Terminal”). Obok niego występują m.in.: Constance Zimmer (serial „House of Cards”), Alexei Bondar („Zawód: Amerykanin”), Isidora Goreshter (serial „Shameless – Niepokorni”), Eric Johnson (serial HBO „The Knick”), Toby Leonard Moore (serial „Billions”), Jonathan Kells Phillips (serial HBO „Czysta krew”), Rose Rollins (serial „Słowo na L”), Kristen Hager („Wanted – Ścigani”) oraz nominowany do Oscara Bob Balaban („Gosford Park”).

Premiera 2. sezonu serialu „Trzy dni Kondora”

Premiera drugiego sezonu serialu „Trzy dni Kondora” („Condor”) zaplanowana została w HBO GO na 4 września. Tego dnia do serwisu od razu dodany zostanie cały sezon, który liczy 10 odcinków.

