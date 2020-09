QUIZ:

Quiz z serialu „W garniturach”. Jak dobrze znasz bohaterów? Sprawdź się!

„W garniturach” - o czym jest serial?

Harvey Specter (Gabriel Macht) jest najlepszym prawnikiem finalizującym umowy w Nowym Jorku. Jest arogancki, inteligentny. Jednocześnie cały czas robi wszystko z charakterystycznym dla siebie urokiem. Dostaje właśnie szansę na awans w firmie, w której pracuje. Musi jednak zatrudnić wspólnika, który studiuje prawo na Harvardzie. (Nie)szczęśliwym zbiegiem okoliczności na rozmowę kwalifikacyjną dostaje się Mike Ross (Patrick J. Adams), który nie jest nawet studentem, ale posiada fotograficzną pamięć oraz cechy osobowości podobne do Harvey'a, przez co wzbudza on u niego zainteresowanie.

Wszystkie dziewięć dotychczasowych sezonów serialu „W garniturach” oglądać można na Netfliksie.

