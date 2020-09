Kit Harington i Kunal Nayyard w 2. sezonie serialu „Criminal” Netfliksa. Zobaczcie zwiastun

Drugi sezon serialu, podobnie jak pierwszy, składał się będzie z czterech odcinków. Charakterystyczną cechą serii jest to, że akcja toczy się niemal całkowicie w jednym miejscu – pokoju przesłuchań i na posterunku policji. Tak samo będzie i w drugiej odsłonie.

Akcja w drugim sezonie skupić się ma na wydarzeniach w Londynie. W rolach głównych pojawią się Kit Harrington, Sharon Horgan, Sophie Okonedo i Kunal Nayyard.

W zwiastunie 2. sezonu serialu widzimy zdenerwowanego Haringtona siedzącego w garniturze przy stole przesłuchań. Kto by się nie bał, gdyby miał do czynienia z pytaniami Tony'ego Myerscougha (w tej roli Lee Ingleby)? Nie ujawniono, dlaczego postać grana przez Haringtona jest przesłuchiwana, jednak już sam zwiastun daje jasno do zrozumienia, że seria będzie bardzo napięta.

„Criminal” – premiera 2. sezonu serialu

Drugi sezon serialu „Criminal” pojawi się na Netfliksie już w środę 16 września.

