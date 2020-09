Quiz z 2. sezonu serialu „Lucyfer”. Jak dobrze go pamiętasz?

QUIZ:

Quiz z 2. sezonu serialu „Lucyfer”. Sprawdź, ile pamiętasz!

O czym jest serial „Lucyfer”?

„Lucyfer” to kryminalny serial, który jest adaptacją komiksu pod tym samym tytułem, wydawanego przez DC Comics. Do trzeciego sezonu serial tworzyła stacja FOX. W 2018 roku ogłosiła, że zaprzestaje na trzeciej odsłonie. Tego samego roku Netflix podał, że przejął produkcję i rozpoczął przygotowania do 4 sezonu.

Znudzony diabeł porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles, gdzie otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw. W rolach głównych pojawiają się: Tom Ellis, Lauren German i Kevin Alejandro.

