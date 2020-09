Co to jest efekt nocebo? Pytanie w „Milionerach” okazało się sporym wyzwaniem

W wyemitowanym we środę odcinku „Milionerów” grę o tytułowy milion kontynuowała Agnieszka Minczyńska z Bydgoszczy. Pytanie za 40 tys. złotych dotyczyło „efektu nocebo”.

Efekt nocebo szczególnie mogą odczuć:

A: hipochondrycy

B: nocne marki

C: szczęśliwe pary

D: noworodki

Uczestniczka teleturnieju nie była pewna odpowiedzi. Intuicja podpowiadała jej, że efekt ten może mieć coś wspólnego z efektem placebo. Ostatecznie pani Agnieszka skorzystała z koła ratunkowego. Zadzwoniła do swojej siostry, która niestety również nie potrafiła wskazać poprawnej odpowiedzi. Chwilę przed zakończeniem rozmowy powiedziała, że odrzuciłaby odpowiedź A. Co ciekawe, wcześniej uczestniczka programu zastanawiała się, czy nie zaznaczyć właśnie tego wariantu. Ostatecznie wskazała odpowiedź „hipochondrycy”, dzięki czemu wygrała 40 tys. zł.

Efekt nocebo – co to jest?

Efekt nocebo to pojawiające się niepożądane efekty leczenia, które spowodowane są bezpośrednim nastawieniem pacjenta do jego choroby lub zastosowanej przez lekarzy terapii. Przykład: pacjenci stosujący drogie terapie mogą odczuwać efekt nocebo w momencie zmiany leków na zawierające te same dawki substancji czynnych, ale tańsze zamienniki.

