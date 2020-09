Modelka plus size w „Top Model”. Niewybredny komentarz Marcina Tyszki

W środę 2 września na antenie TVN został wyemitowany pierwszy odcinek nowej edycji „Top Model”. W castingach do programu udział wzięła m.in. modelka plus size. Agata Wiśniewska zaprezentowała pewną siebie postawę. Nieprzychylnie na jej temat wypowiedział się jeden z jurorów programu. – Przecież możesz coś zmienić w tej sylwetce – powiedział Marcin Tyszka. Projektant Dawid Woliński dopytywał fotografa, co konkretnie miałaby zmienić modelka. – Dwa rozmiary – odpowiedział bez chwili namysłu Marcin Tyszka. Ostatecznie modelka przeszła do kolejnego etapu.

Agata Wiśniewska w „Top Model”

Agata Wiśniewska może liczyć na wsparcie swoich fanów. Na Instagramie śledzi ją ponad 8,5 tys. osób, które zasypują modelkę komplementami dotyczącymi zarówno jej wyglądu, ale także sposobu bycia. „Kibicuje Ci na maksa w »Top Model«! Jedna z bardziej promiennych, szczerych i uśmiechniętych osób, jaka tam się pojawiła”, „Rozwijaj się i zdobywaj świat! Będę zawsze celebrować Twoje sukcesy”, „Trzymam kciuki! W końcu w »Top model« ktoś o normalnych kształtach” – czytamy w publikowanych przez internautów komentarzach.