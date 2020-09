Pytanie o dramat Wyspiańskiego w „Milionerach”. Wiesz co trapi wieś Gręboszów?

Bohaterem czwartkowego odcinka „Milionerów” był Piotr Zaręba. Uczestnik w pewnym momencie dotarł do pytania za 40 tys. które sprawiło mu niemałe problemy. Brzmiało ono następująco: „Czego dotyczy słynna 13. poprawka wprowadzona do konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1865 roku?” . Do wyboru były odpowiedzi:

A. zniesienia niewolnictwa

B. prawa kobiet do głosu

C. wprowadzenia prohibicji

D. posiadania broni

Piotr Zaręba długo myślał nad odpowiedzią, aż w końcu poprosił o koło ratunkowe „pół na pół”. System pozostawił odpowiedzi „A” i „B”, co nie pomogło uczestnikowi. Po chwili zdecydował się na wykorzystanie „pytania do publiczności”, które było jego ostatnim kołem. 59 proc. osób zgromadzonych w studio wskazało na pierwszą odpowiedź, co skłoniło mężczyznę walczącego o milion złotych do wybrania tego wariantu. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dzięki czemu Piotr Zaręba przystąpił do pytania za 75 tys.

W tym pytaniu sprawdzono wiedzę uczestnika na temat polskiej literatury. „Co trapi wieś Gręboszów w »Klątwie« Stanisława Wyspiańskiego?” :

A. trąby powietrzne

B. trzęsienia ziemi

C. susza

D. siarczysty mróz

Uczestnik nie znał odpowiedzi i postanowił drogą eliminacji wskazać na ostatni z wariantów. Niestety, to odpowiedź „C” była prawidłowa, przez co Piotr Zaręba odpadł z programu, inkasując jednak gwarantowane 40 tys. zł.

