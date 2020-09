Wnuczka byłego premiera w serialu Polsatu. „Tajemnicza hakerka Żaneta”

Monikę Miller mogliśmy oglądać jesienią ubiegłego roku w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” na antenie Polsatu. Teraz okazało się, że 25-latka właśnie z tą stacją związała także swoje kolejne poczynania. Wnuczka Leszka Millera zadebiutowała ostatnio w serialu „Gliniarze” , a polityk poszczycił się jej sukcesem na Twitterze.

Monika Miller w nowym sezonie »Gliniarzy«. Tajemnicza hakerka Żaneta – napisał dumny dziadek, załączając kilka kadrów.

O aktorskim debiucie wnuczki europoseł SLD rozmawiał z „Super Expressem” . – Cieszę się, że Monika próbuje swoich sił w aktorstwie. Z tego co wiem są jeszcze inne propozycje – mówił. Sama Monika podziękowała fanom na Instagramie za ciepłe przyjęcie jej debiutu w „Gliniarzach” . „Szczerze mówiąc spodziewałam się więcej hejtu, ale może to z przyzwyczajenia” – skwitowała. Dodała też, że finalizuje inne „sekretne projekty” .

Monika Miller śpiewa

Aktorstwo to kolejny krok w karierze Moniki Miller. 25-latka próbowała swoich sił także jako piosenkarka. We wrześniu 2019 roku premierę miał teledysk do jej utworu „W bezruchu”, który Monika Miller wykonała pod pseudonimem MONAMI.