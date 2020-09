Po 11 latach wraca serial „Usta usta”. Sonia Bohosiewicz opowiedziała, jak wyglądała praca na planie

Sonia Bohosiewicz opowiadała w programie „Wstajesz i wiesz” na antenie TVN24, jak wyglądał moment, gdy dowiedziała się o kontynuacji serialu „Usta usta” . – Powoli nam doskwierało to, że siedzimy w domach, zaczęło być bardzo ciężko, bo nie będę ukrywała to nie był dla mnie czas zajrzenia do środka, odpoczynku, radosnego przebywania z rodziną, było to bardzo wszystko napięte, bardzo nerwowe. Przez cały czas gdzieś miałam z tyłu głowy, że ten świat, do którego przywykłam i który kocham, mówię o tym świecie, w którym gram, myślałam, że naprawdę może już nigdy nie wrócić albo przynajmniej już nie za mojego życia. I w tym momencie zadzwonił telefon i (pojawiła się) informacja: słuchajcie, wracamy z serialem „Usta usta” – relacjonowała. Jak wyjaśniła, cała obsada podejrzewała, że serial wróci. Format produkcji ma swój prototyp w Anglii i tam nakręcono po latach kolejne kilka sezonów.

Jak wyglądał pierwszy dzień na planie serialupo 11 latach przerwy? – Kiedy spotkaliśmy się, to był po prostu jakiś gejzer radości, nie mogliśmy się nacieszyć sobą. Pierwszy dzień zdjęciowy, reżyser z takim uśmiechem podchodził do nas i mówił „błagam was, nakręćmy to, bo nie przebrniemy przez ten pierwszy dzień” , ale absolutnie rozumiał – przyznała Bohosiewicz. – Wróciliśmy dokładnie w takim samym zestawie. Te same charakteryzatorki, reżyser, ten, który postawił ten serial – dodała.

„Usta usta”

W serialu „Usta usta” oprócz Sonii Bohosiewicz grali także między innymi Magdalena Różczka, Paweł Wilczak, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska czy Marcin Perchuć. W latach 2010-2011 powstały trzy sezony produkcji.

Serial opowiadał historię trzech par. Adam Dawidzki (Paweł Wilczak) i Julia Hoffman (Magdalena Różczka), Iza Nowak (Sonia Bohosiewicz) i Piotrek Nowak (Wojciech Mecwaldowski) oraz Agnieszka Kornatowska (Magdalena Popławska) i Krzysztof Kornatowski (Marcin Perchuć) są w różnych fazach związku. Wszyscy mają różne charaktery, plany i podejścia do moralności. Euforia miłosnych uniesień jest już za nimi i teraz muszą podejmować ważne decyzje w porozumieniu z ukochaną osobą. Wszystkie dotychczasowe sezony serialu są dostępne na platformie Player.pl.

Nowe odcinki serialu na TVN już 6 września.

