Świetne filmy, których prawdopodobnie nie oglądałeś. Są do obejrzenia za darmo na Cineman

„Charlie” / „The Perks of Being a Wallflower”

Zamknięty w sobie Charlie zaczyna naukę w liceum. Zaprzyjaźnia się z uczniami ostatniej klasy.



„American Honey”

Star porzuca swoje dotychczasowe życie i przyłącza się do nastoletniej grupy włóczęgów podróżujących po Ameryce.



„Zanim się rozstaniemy”

Okradziona kobieta, której uciekł pociąg do domu, błąka się nocą po Nowym Jorku. Pomoc oferuje jej uliczny muzyk.



„Paterson”

Paterson (Adam Driver) jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalonych pomysłów żonę (Golshifteh Farahani), która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków. Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka przesiadująca wieczorami w barze, czy wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.



„Rover”

Samotnik Eric przemierza australijskie bezdroża. Gdy banda przestępców kradnie mu samochód, mężczyzna postanawia ich wyśledzić i odebrać swoją własność.



„Biały cień”

W Afryce Wschodniej albinosi traktowani są jak lukratywny towar. Szamani płacą fortunę za części ciała i narządy dotkniętych bielactwem osób, wierzą bowiem, że sporządzone z nich amulety przynoszą szczęście i dobrobyt. Alias jest młodym albinosem żyjącym w tanzańskiej wiosce. Po tym, jak zostaje świadkiem morderstwa swojego ojca, również albinosa, matka wysyła go do miasta, by tam poszukał schronienia.



„20 000 dni na Ziemi”

W trakcie trwania dwudziestotysięcznego dnia na Ziemi pisarz i muzyk Nick Cave opowiada o swoim życiu.



„Zabicie świętego jelenia”

Steven jest wybitnym kardiochirurgiem, a jego żona, Anna, szanowaną okulistką. Mają dwójkę dzieci: 14-letnią Kim i 12-letniego Boba. Są zamożni, zdrowi i toczą szczęśliwe, rodzinne życie. Steven przyjaźni się z 16-letnim Martinem, który nie ma ojca i którego niejako przyjął pod swoje skrzydła. Pewnego dnia Steven przedstawia chłopaka swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany, katastrofalny w skutkach obrót. Idealny świat zamienia się w chaos. Steven zmuszony zostanie do złożenia szokującej ofiary lub zaryzykowania utraty wszystkiego, co ma.



„Nigdy cię tu nie było”

Były agent do zadań specjalnych podejmuje się odnalezienia zaginionej nastolatki.



„McQueen”

Wizjoner. Buntownik. Geniusz. Aleksander McQueen. Przyszedł znikąd i na zawsze odmienił świat mody. Zwykły chłopak z biednej dzielnicy Londynu stworzył wartą miliony dolarów, luksusową markę. Stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej.



„Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem”

Wimbledon 1980. Cały świat wstrzymuje oddech – rozpoczyna się finałowy mecz. Björn Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie bronił po raz piąty tytułu mistrza. Chłodny, opanowany i skuteczny – jest ulubieńcem publiczności. Nikt jednak nie wie o dramacie rozgrywającym się poza kortem: niespełna 24-letni tenisista jest fizycznym i psychicznym wrakiem, wyniszczonym przez mordercze treningi, które rujnują także jego życie prywatne. Przeciwnik Borga to 20-letni John McEnroe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, by zająć miejsce swojego dotychczasowego idola.



„Szukając Vivian Maier”

Film przedstawiający niewiarygodną, ale prawdziwą historię życia Vivian Maier, wybitnie uzdolnionej, a zarazem bardzo tajemniczej kobiety, która skrywała przed światem swój wielki talent. Całe życie pracowała jako skromna niania, opiekując się dziećmi z zamożnych rodzin. Nikt nie zwracał uwagi na to, że każdego dnia, w każdej wolnej chwili, robiła setki zdjęć, których nigdy nikomu nie pokazała, a większości nawet nie wywołała.



„Niezwyciężony”

Oparta na faktach historia Jeffa Baumana (Jake Gyllenhaal), który w zamachu na maraton bostoński w 2013 roku stracił obie nogi. To jednak nietypowy film biograficzny, ponieważ główny bohater nie należy do nieskazitelnych typów. Ciągle zawodzi swoich przełożonych i dziewczynę, dla matki też zawsze ma jakieś wymówki. Jedno się tylko nie zmienia – miłość do Red Soxów i Bostonu. Kiedy więc okazuje się, że Jeff pomaga schwytać drugiego zamachowca, z miejsca staje się autentycznym bohaterem. Jest „Boston Strong” wszędzie witanym z należnymi honorami. Problem w tym, że sława szybko zaczyna go przytłaczać. Zdaje sobie też sprawę, że wszyscy otaczający go ludzie w końcu kiedyś go opuszczą. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa walka.



„Służąca”

Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną powiernicą. „Służąca” to opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście.



„Chciwość”

Pierwsze 24 godziny finansowego kryzysu na Wall Street. Kulisy wydarzeń, które zmieniły cały świat. Analityk pracujący dla potężnej firmy inwestycyjnej, mającej swoją siedzibę na słynnym Wall Street, odkrywa niepokojące dane. Uzyskane przez niego informacje wskazują na nieprawidłowości finansowe, które mogą doprowadzić do bankructwa całego przedsiębiorstwa. Gdy statystyki trafiają w ręce najważniejszych członków zarządu, rusza lawina krytycznych, niekoniecznie trafionych decyzji. Jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do finansowej katastrofy.



„Charlie musi umrzeć”

Charlie to przeciętny chłopak, który przeprowadza się do Budapesztu po śmierci matki. Tam spotyka tajemniczą wiolonczelistkę, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety, piękna dziewczyna jest związana z brutalnym gangsterem.



„Mistrz”

Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.

Serwis Cineman można wypróbować bezpłatnie przez siedem dni. Później można zdecydować się na wykupienie pakietu – za 19,90 zł miesięcznie, lub za 34,90 zł miesięcznie w jakości HD. Katalog filmowy portalu obejmuje ponad 1300 tytułów