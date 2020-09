Chodakowska skrytykowana za wyretuszowane zdjęcie. „Afera, jakby mi ktoś trzecią nogę domalował”

„Nie czekaj aż Twoje Marzenia się spełnią... Miej odwagę spełniać marzenia” – napisała Ewa Chodakowska na Instagramie, publikując zdjęcie w niebieskim, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. W zdecydowanej większości komentarze były przychylne, a internautki komplementowały trenerkę. Pojawiły się również krytyczne opinie. „Gdzie blizna?”, „Po co tyle retuszu? Ewa, Twoje ciało wygląda idealnie bez tych wszystkich filtrów i wygładzeń” – czytamy w komentarzach.

„Afera, jakby mi ktoś trzecią nogę domalował”



„To zdjęcie jest zrobione do kampanii reklamowej mojego @missionswim. Zdjęcie jest zrobione przez PRO fotograf i jest po obróbce PRO. Teraz rzućcie okiem na trzy zdjęcia wstecz - zdjęcie amatorskie - i powiedzcie mi, jaka jest różnica, poza światłem na skórze i usunięciem blizny? Bliznę i tak za chwilę planuje usunąć w realu, bo się z nią nie urodziłam i nie muszę z nią żyć. Wycinałam wyrostek w wieku 10 lat... pamiątka wątpliwej jakości” – napisała niejako w odpowiedzi Ewa Chodakowska.

Na zakończenie trenerka zwróciła się do obserwujących kobiet. „Babeczki Kochane… Grzmieć trzeba mieć o co, a tu afera co najmniej jakby mi ktoś trzecią nogę domalował. Wyluzujcie troszkę... u mnie na profilu jest pełno zdjęć amatorskich i filmików, na których widać moje ciało. Nie ma się co denerwować. Warto te nerwy zostawić na prawdziwe problemy” – zakończyła Chodakowska.