„The Glorias” – film o ikonie feminizmu ze zwiastunem. Julianne Moore i Alicia Vikander jako Gloria Steinem

Jak informuje portal „Indie Wire” , nie jest to typowy film biograficzny. „The Glorias” powstał na podstawie książki samej Steinem „My Life on the Road” z 2015 roku. Adaptacją zajęła się Julie Taymor ( „Frida” , „Across the Universe” , „Tytus Andronikus” , „Król Lew” ).

W produkcji poznajemy Glorię Steinem na różnych etapach jej życia – jej młodszą wersję gra Alicia Vikander, następnie pałeczkę przejmuje Julianne Moore. Widzowie towarzyszą głównej bohaterce w podróżach – zarówno tych realnych jak i ścieżkach życiowych.

Film zadebiutował na festiwalu filmowym Sundance na początku tego roku i zebrał bardzo dobre recenzje. Chwalono sprytny sposób opowiadania historii i pomysłowe „rozpakowanie” życia Steinem. „Taymor, która wyreżyserowała »Fridę«, doskonale wie, że życie nie toczy się w linii prostej” – pisze „Indy Wire” .

W filmie oprócz Moore i Vikander grają między innymi: Bette Midler jako Bella Abzug, Janelle Monae jako Dorothy Pitman Hughes, Kimberly Guerrero jako Wilma Mankiller i Lorraine Toussaint jako Flo Kennedy.

Film „The Glorias” ma trafić na platformy cyfrowe, m.in. na Amazon Prime Video, już 30 września.

Gloria Steinem

Gloria Steinem urodziła się 25 marca 1934 roku w stanie Ohio w USA. Jej ojciec był niemiecko-polskim Żydem. Po studiach Steinem wyjechała do Indii na stypendium, a później pracowała w USA w Niezależnym Ośrodku Badań, gdzie realizowała zlecenia CIA. Od lat 60. zajmowała się dziennikarstwem. Napisała cykl artykułów o tym, co przeszkadza kobietom godzić pracę zawodową z domowym życiem. Początkowo jej feministyczne, proemancypacyjne nastawienie nie było akceptowane przez środowisko. Popularność przyniósł jej cykl artykułów o pracy „króliczków” z klubu Playboya, w którym, aby napisać teksty kompetentnie, zatrudniła się. Równocześnie angażowała się w powstający ruch feministyczny. W 1970 roku poprowadziła w Nowym Jorku ogromny, ogólnokrajowy marsz kobiet na rzecz równości. Założyła pismo „Ms”. , które po raz pierwszy ukazało się w 1972 roku.

