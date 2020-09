„The Glorias” – film o ikonie feminizmu ze zwiastunem. Julianne Moore i Alicia Vikander jako Gloria Steinem

Jak informuje portal „Indie Wire” , nie jest to typowy film biograficzny. „The Glorias” powstał na podstawie książki samej Steinem „My Life on the Road” z 2015 roku. Adaptacją zajęła się Julie Taymor ( „Frida” , „Across the Universe” , „Tytus Andronikus” , „Król Lew” ).

W produkcji poznajemy Glorię Steinem na różnych etapach jej życia – jej młodszą wersję gra Alicia Vikander, następnie pałeczkę przejmuje Julianne Moore. Widzowie towarzyszą głównej bohaterce w podróżach – zarówno tych realnych jak i ścieżkach życiowych.

Film zadebiutował na festiwalu filmowym Sundance na początku tego roku i zebrał bardzo dobre recenzje. Chwalono sprytny sposób opowiadania historii i pomysłowe „rozpakowanie” życia Steinem. „Taymor, która wyreżyserowała »Fridę«, doskonale wie, że życie nie toczy się w linii prostej” – pisze „Indy Wire” .

W filmie oprócz Moore i Vikander grają między innymi: Bette Midler jako Bella Abzug, Janelle Monae jako Dorothy Pitman Hughes, Kimberly Guerrero jako Wilma Mankiller i Lorraine Toussaint jako Flo Kennedy.

Film „The Glorias” ma trafić na platformy cyfrowe, m.in. na Amazon Prime Video, już 30 września.

Gloria Steinem