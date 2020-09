Jerzy Stuhr o politykach: Ich gafy i pomyłki przeminą, a moja praca na taśmie zostanie

– Świat polityki zawsze u mnie był na styku z moralnością. Zawsze patrzyłem, gdzie mnie polityka nie wykrzywi tak, żebym gdzieś mój kręgosłup się nagiął – podkreślił aktor w programie Uwaga! TVN. Jerzy Stuhr odniósł się również do nieprzychylnych komentarzy na temat jego sympatii politycznych. – Tak było zawsze. Ale mam na to grubą skórę. To jest ta dychotomia, że kruchość należy mieć w sobie, a na zewnątrz pancerz. Z mojej natury wynika, że złość i agresja najpierw mnie śmieszą, a dopiero potem złoszczą – mówi aktor i reżyser.

Głos zabrał także syn aktora. – Zaobserwowałem u siebie dziwną reakcję. Tak, jak od wielu lat i ja, i tata zmagamy z hejtem, są rzeczy, które czasem nas śmieszą, czasem bolą, wkurzają i denerwują, czasem prowokują do jakiejś reakcji i odpowiedzi, szastania się, a w tym przypadku spłynęło to po mnie jak po kaczce. Jak zdarzają się rzeczy graniczne, to organizm przestawia się na zupełnie inne tory i przestaje się przejmować hejtem, czy polityką, bo są ważniejsze sprawy – podsumowuje Maciej Stuhr.

Czytaj także:

Magda Mołek żegna się z TVN. „Idę swoją drogą”