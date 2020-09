„Mission: Impossible 7”. Tom Cruise dał popis kaskaderski! Zobaczcie to nagranie

Chociaż na razie niewiele ujawniono na temat fabuły „Mission: Impossible 7” , wiadomo, że scenarzysta i reżyser Christopher McQuarrie powróci do sterów po swojej pracy nad „Mission: Impossible – Rogue Nation” z 2015 roku i kontynuacją tego filmu z 2018 roku, „Mission: Impossible – Fallout” . Po pierwszych zdjęciach i nagraniach z planu produkcji możemy mieć pewność co do jednego – będziemy mieć do czynienia z szalonymi wysokościami.

Wideo ukazujące jedną z sekwencji w filmie, które pojawiło się w sieci, pokazuje Toma Cruise'a, który zjeżdża motocyklem ze specjalnie przygotowanej na potrzeby filmu rampy w kierunku przepaści, aby następnie wznieść się w powietrze i spaść na ziemię dzięki spadochronowi.

Aktor ma reputację ryzykanta, ponieważ wykonuje akrobacje, których większość gwiazd filmowych nawet by nie rozważała. Nie ma więc wątpliwości, że to jedna z wielu ekscytujących scen w najnowszym filmie z serii „Mission: Impossible” .

