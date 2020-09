Dlaczego Chadwick Boseman nie mówił o swojej chorobie? Agent aktora odpowiada

Wieloletni agent Chadwicka Bosemana Michael Greene z Greene & Associates Talent Agency poinformował, że niewiele osób wiedziało o jego chorobie, ponieważ aktor wzorował się na wychowaniu swojej matki, Carolyn, która uczyła go, aby „nie obarczać ludzi przejmowaniem się o sobie” . – Czuł też, że ludzie w tym biznesie mocno przeżywają różne kwestie, a on był bardzo, bardzo prywatną osobą – podkreślił Greene.

To, że aktor nie mówił o swojej chorobie, sprawiało, że często musiał pracować na planach filmów – tak jak przy nadchodzącym „Ma Rainey's Black Bottom” Nefliksa – odczuwając ogromny ból. Agent aktora podkreślił, że czuł się on podczas pracy przy tym obrazie ekstremalnie źle, jednak bardzo ekscytująca była dla niego praca z Denzelem Washingtonem oraz branie udziału w cyklu scenarzysty i dramatopisarza Augusta Wilsona.

Wstrząs po śmierci Bosemana

W oświadczeniu zamieszczonym w piątek 28 sierpnia na Instagramie Chadwicka Bosemana mogliśmy przeczytać, że w 2016 roku aktor dowiedział się, iż ma raka okrężnicy w stadium III, który w trakcie ostatnich trzech lat rozwinął się do stadium IV.

„Prawdziwy wojownik, Chadwick, przetrwał to wszystko i dał wam wiele filmów, które pokochaliście. Od »Marshalla« (2017) do »Pięciu braci« (2020) po »Ma Rainey's Black Bottom« (2020) i kilku innych ról, które zostały sfilmowane podczas i pomiędzy niezliczonymi operacjami i chemioterapią” – czytamy. „Ożywienie króla Wakandy T'Challa w »Czarnej Panterze« było zaszczytem w jego karierze” – podkreślano w oświadczeniu.

Gwiazdy żegnały i wspominały aktora w mediach społecznościowych. Zrobili to m.in. Mark Ruffalo, Mahershala Ali, Taika Waititi, Brie Larson, Chris Hemsworth, Chris Evans czy Samuel L. Jackson.

Sterling K. Brown

„Brak mi słów. Spoczywaj w pokoju bracie. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś, gdy byłeś tutaj. Dziękujemy za bycie przyjacielem. Jesteś kochany. Będzie nam ciebie brakowało” – napisał Sterling K. Brown.



Mark Hamill

„Kiedy myślałeś, że rok 2020 nie może być gorszy.. Człowiek głęboko utalentowany odszedł zbyt szybko. Pamięć o nim będzie zaciekle płonąć. Stąd do wieczności” – napisał Mark Hamill.



DC Comics

„Bohaterowi, który przekracza wszechświaty. Wakanda na zawsze. Spoczywaj w Sile Chadwick” – taki wpis znalazł się na profilu twitterowym DC Comics.



Viola Davis

„Chadwick, nie ma słów, aby wyrazić moje zdruzgotanie. Twój talent, twój duch, twoje serce, twoja autentyczność. To był zaszczyt pracować obok ciebie, poznawać cię, spoczywaj w pokoju książę. Kocham cię!” – napisała Viola Davis.



Jordan Peele

„To miażdżący cios” – napisał na Twitterze reżyser Jordan Peele.



Robert Iger

Dyrektor generalny The Walt Disney Company Robert Iger napisał: „Wszystkich nas załamała tragiczna strata Chadwicka Bosemana - niezwykłego talentu i jednej z najbardziej delikatnych i dających dusz, jakie kiedykolwiek spotkałem. Wniósł ogromną siłę, dostojeństwo i głębię do swojej przełomowej roli Czarnej Pantery; rozbijając mity i stereotypy, stając się długo oczekiwanym bohaterem dla milionów na całym świecie i inspirując nas wszystkich do marzeń i żądań czegoś więcej niż status quo. Opłakujemy wszystko, czym był, a także wszystko, czym miał się stać. Dla jego przyjaciół i milionów fanów jego nieobecność na ekranie przyćmiewa jedynie jego nieobecność w naszym życiu. Wszyscy w Disneyu przesyłamy jego rodzinie modlitwy i szczere kondolencje”.



Tom Holland

„Chadwick, byłeś jeszcze większym bohaterem poza ekranem, niż na ekranie. Wzór do naśladowania nie tylko dla mnie na planie, ale i dla milionów ludzi na całym świecie. Przyniosłeś radość i szczęście tak wielu i jestem dumny, że mogłem nazwać cię przyjacielem” – napisał Tom Holland.



Samuel L. Jackson

„Dziękuje ci Chadwick za wszystko, co nam dałeś. Potrzebowaliśmy tego i zawsze będziemy to cenić. Utalentowany artysta i brat, za którym będziemy tak bardzo tęsknić. Spoczywaj w pokoju” – napisał na Twitterze Samuel L. Jackson.



Angela Bassett

Angela Bassett napisała: „Podczas premiery >>Czarnej Pantery<< Chadwick mi coś przypomniał. Szepnął, że kiedy otrzymałam tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Howarda, jego alma mater, był studentem wyznaczonym do eskortowania mnie tego dnia. I oto byliśmy, lata później jako przyjaciele, ciesząc się najwspanialszą nocą! (...) Zaangażowanie tego młodego człowieka było niesamowite, jego uśmiech zaraźliwy, jego talent nierealny. Dlatego oddaję hołd pięknemu duchowi, wytrawnemu artyście, uduchowionemu bratu… >>nie jesteś martwy, ale lecisz daleko…<<. Wszystko, co posiadałeś, Chadwick, oddałeś za darmo. Odpocznij teraz, słodki książę”.



Marvel Studios

„Nasze serca są złamane, a myśli są z rodziną Chadwicka Bosemana. Twoje dziedzictwo będzie żyło wiecznie. Spoczywaj w pokoju” – czytamy na Twitterze Marvel Studios.



Chris Evans

„Jestem całkowicie zdruzgotany. To coś więcej niż złamane serce. Chadwick był wyjątkowy. Prawdziwy oryginał. Był głęboko zaangażowanym i nieustannie ciekawym artystą. Niewiele ma taką moc i wszechstronność. Zostało mu jeszcze wiele niesamowitej pracy do wykonania. Jestem nieskończenie wdzięczny za naszą przyjaźń. Moje myśli i modlitwy są z jego rodziną. Spoczywaj w mocy Królu” – napisał Chris Evans.



Chris Hemsworth

„Będę za tobą tęsknić. Jedna z najmilszych, najbardziej autentycznych osób, które spotkałem. Przesyłam miłość i wsparcie dla całej rodziny” – napisał Chris Hemsworth.



Brie Larson

„Chadwick był kimś, kto promieniował mocą i pokojem. Kimś, kto reprezentował o wiele więcej niż samego siebie. Kimś, kto poświęcał czas, aby naprawdę sprawdzić, jak się masz i dawał słowa zachęty, gdy czułeś się niepewnie. Jestem zaszczycona, że mam wspomnienia, które mam. Rozmowy, śmiech. Moje serce jest z tobą i z twoją rodziną. Będziemy za tobą tęsknić i nigdy nie zostaniesz zapomniany. Spoczywaj w mocy i pokoju mój przyjacielu” – napisała Brie Larson.



Taika Waititi

„Przytłaczająca wiadomość. Straciliśmy wspaniałego” – czytamy w poście Taika Waititi. Później reżyser dodał kilka słów w języku maoryskimi: „Pan, wódz, położył się”.



Mahershala Ali

„Pokój Królu... Dziękuje za niezwykłą pracę, wzorowy charakter i przywództwo. Kocham cię bracie” – pisze Mahershala Ali.



Mark Ruffalo

„Tragedie, które nagromadziły się w tym roku, zostały pogłębione przez utratę Chadwicka Bosemana. Co za człowiek i jaki ogromny talent. Bracie, byłeś jednym z największych wszech czasów, a twoja wielkość dopiero się zaczynała. Panie, kocham cię. Spoczywaj w pokoju Królu” – napisał Mark Ruffalo.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman urodził się 29 listopada 1977 roku w Anderson. W 2000 roku ukończył reżyserię na Howard University w Waszyngtonie, następnie kształcił się w British American Drama Academy. Zadebiutował w serialu „Brygada ratunkowa” w 2003 roku. Pisał również scenariusze do spektakli teatralnych. W 2008 roku zobaczyliśmy go w „Lincoln Heights”, a w tym samym roku zagrał także w swoim pierwszym filmie „The Express”. W 2010 roku wcielił się w jedną z głównych ról w produkcji NBC „Persons Unknown”.

Jego pierwszą główną rolę filmową przyniósł obraz „42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy”, w którym, u boku Harrisona Forda, zagrał Jackiego Robinsona, pierwszego czarnego baseballistę. Rok później pojawił się w „Ostatnim gwizdku” z Kevinem Costnerem. W 2014 roku wcielił się także w Jamesa Browna w biograficznym obrazie „Get on Up”.

W 2014 roku Marvel Studios zaproponowało mu kontrakt na pięć filmów, w których zagrać miał rolę Czarnej Pantery. Po raz pierwszy zagrał tę postać w „Kapitanie Ameryka: Wojnie bohaterów” w 2016 roku. Potem pojawił się w „Czarnej Panterze” i „Avengers: Wojna bez granic”.