Serialowa Zosia z „Rodziny zastępczej” będzie ubiegać się o polskie obywatelstwo

W rozmowie z portalem przeambitni.pl aktorka stwierdziła, że w tym roku pożałowała tego, że nie może głosować w wyborach. – Bardzo śledziłam to, co się dzieje. Po raz pierwszy pomyślałam, że żałuję, że nie mogę zagłosować – powiedziała. – Czuję się już jak obywatelka, mam nadzieję, że to się stanie oficjalne – dodała, zapowiadając, że będzie ubiegać się o polskie obywatelstwo.

Misheel Jargalsaikhan urodziła się w Mongolii, jednak gdy miała trzy lata wraz z rodzicami i bratem, przeniosła się do Chojnic. Później przeprowadziła się do Warszawy.

W Polsce Jargalsaikhan najbardziej znana jest z roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu „Rodzina zastępcza” . W postać tę aktorka wcielała się w latach 1999-2007. W 2015 roku powróciła na ekran i brała udział w programach rozrywkowych takich jak „Celebrity Splash!” i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” . W 2016 roku pojawiła się w epizodycznej roli Niny Szatan w serialu „Wmiksowani.pl” .

