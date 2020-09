Koniec programu „Z kamerą u Kardashianów”. Kim dziękuje fanom

Kim Kardashian poinformowała we wtorek za pośrednictwem Instagrama, że po 14 latach jej rodzina zdecydowała o zakończeniu programu „Z kamerą u Kardashianów” (ang. „Keeping Up With The Kardashians”). Podkreśłiła, że bez tego reality show cała rodzina z pewnością byłaby w innym miejscu, niż obecnie. „Na zawsze będę wdzięczna każdemu, kto odegrał rolę w kształtowaniu naszej kariery i zmienianiu naszego życia na zawsze” – napisała.

„Z ciężkim sercem podjęliśmy trudną decyzję jako rodzina, aby pożegnać się z formatem »Z kamerą u Kardashianów«. Po 14 latach, 20 sezonach i setkach odcinków jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy obserwowali nas przez ten czas i towarzyszyli nam w dobrych oraz złych chwilach, szczęściu, rozpaczy” – napisała Kim Kardashian na Instagramie, publikując plakat pierwszego sezonu show. „Na oczach widzów zawieraliśmy związki i pojawiały się nasze dzieci. Na zawsze będziemy pielęgnować wspaniałe wspomnienia i będziemy wspominać niezliczonych ludzi, których spotkaliśmy po drodze” – zaznaczyła. „Bez programu nie byłabym tu, gdzie jestem dzisiaj. Jestem niesamowicie wdzięczna wszystkim, którzy obserwowali i wspierali mnie oraz moją rodzinę przez ostatnich 14 niesamowitych lat. Na zawsze będę wdzięczna każdemu, kto odegrał rolę w kształtowaniu naszej kariery i zmienianiu naszego życia na zawsze” – skwitowała. Jak podała, ostatni sezon programu zostanie wyemitowany na początku 2021 roku. „Z kamerą u Kardashianów” Na początku reality show opowiadało o rodzinie Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który w 2003 roku zmarł na raka przełyku. Pokazane było życie Kris Jenner (była żona Roberta Kardashiana) oraz jej drugiego męża Bruce'a Jennera (onecnie Caitlyn Jenner – wiosną 2015 r. przeszła operację zmiany płci, już po rozwodzie z Kris Jenner), a także dzieci Kris z małżeństwa z pierwszym mężem: Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian oraz Roba Kardashiana. Od początku widzowie oglądać mogli także w programie wspólne dzieci Bruce'a oraz Kris: Kendall i Kylie Jenner. Cała rodzina Jenner/Kardashian, mieszkała wówczas w jednym domu. QUIZ:

QUIZ. Jak dobrze znasz rodzinę Kardashian/Jenner? Rozpoznaj ich na zdjęciach! W związku z jego dużą popularnością programu nakręcono do tej pory jego 18 sezonów. Obecnie opowiada on o losach poszczególnych dzieci, które już dawno nie mieszkają ze swoimi rodzicami, a część z nich założyła własne rodziny. W reality show pojawia się także czasami wątek Caitlyn Jenner, która w 2015 roku wzięła rozwód z Kris Jenner. W tym samym roku także zmieniła płeć. Jako Bruce Jenner, lekkoatleta, zdobył złoty medal w dziesięcioboju podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Pierwszym mężem 63-letniej Kris Jenner był Robert Kardashian, któremu rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych przyniosła sprawa jego przyjaciela O.J. Simpsona, w której objął on funkcję jego adwokata. Para rozwiodła się w kwietniu 1991 roku i wówczas Kris wyszła za mąż za Bruce'a Jennera (obecnie Caitlyn). Wspólnie jednak mieli czwórkę dzieci: Kourtney (obecnie 40-letnią), Kim (38 lat), Khloé Kardashian (34 lata) i Roba (32 lata). Kylie Jenner (21 lat) oraz Kendall Jenner (23 lata) są córkami Kris Jenner ze związku z Brucem Jennerem. Czym zajmują się członkowie rodziny Kardashian-Jenner? Najstarsza z rodzeństwa – 40-letnia Kourtney Kardashian ma trójkę dzieci ze swoim byłym parterem Schottem Disickiem: Masona Dasha, Penelope Scotland Disick oraz Reigna Astona. 38-letnia Kim Kardashian jest żoną amerykańskiego rapera Kenye Westa z którym ma czwórkę dzieci: córkę North, syna Sainta, córkę Chicago i syna Psalma. Kim początkowo zajmowała się modelingiem oraz grała epizodyczne role w produkcjach telewizyjnych. Była też współwłaścicielką butiku D-A-S-H z siostrami Kourtney i Khloe. Obecnie posiada niezwykle popularną linię kosmetyków KKW BEAUTY. „Forbes” w 2012 roku umieścił ją na 7. miejscu listy najbardziej wpływowych postaci show-biznesu. Jej roczny zarobek oszacowano wówczas na 18 mln dolarów. Khloe Kardashian od 2009 do 2016 roku była żoną koszykarza NBA Los Angeles Lakers Lamara Odoma. Później była w związku z kanadyjskim koszykarzem Tristanem Thompsonem, z którym ma córkę True. Rob Kardashian w 2016 roku zaczął spotykać się z modelką Blac Chyną, z którą ma córkę Dream Renee Kardashian. W lutym 2017 doszło do separacji pary. 23-letnia Kendall Jenner jest amerykańską modelką, która pojawiła się wielokrotnie na okładkach magazynów takich jak „Vogue” czy „Harper’s Bazaar” . Brała udział w pokazach marek takich jak Givenchy, Chanel Haute Couture, Chanel, Victoria’s Secret i Marc Jacobs. Kylie Jenner, najmłodsza z rodzeństwa, jest też obecnie jedną z najbardziej znanych członków tej rodziny. W 2019 roku magazyn „Forbes” nadał jej miano najmłodszej miliarderki na świecie. Mieszka wraz ze swoim partnerem, pochodzącym z Houston raperem Travisem Scottem. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Stormi Webster. Kylie od 2016 roku kieruje własną marką kosmetyków Kylie Cosmetics, która przynosi jej ogromny zysk i cieszy się dużą popularnością. Czytaj także:

Filmy bez kobiet, osób LGBT+ i mniejszości rasowych nie dostaną Oscara. Są nowe wytyczne Akademii Filmowej

Tak wygląła kiedyś rodzina Kardashian-Jenner. Zobacz stare zdjęcia Galeria: