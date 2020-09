QUIZ. Jak dobrze znasz rodzinę Kardashian? Rozpoznaj ich na zdjęciach!

Po 14 latach emisji z telewizji zniknie program „Z kamerą u Kardashianów” (ang. „Keeping Up With The Kardashians”). Reality show ma swoich fanów na całym świecie – nie brakuje ich również w Polsce. Sprawdź, jak dobrze znasz członków rodzin Kardashian i Jenner, odpowiadając na pytania w quizie.

QUIZ:

QUIZ. Jak dobrze znasz rodzinę Kardashian/Jenner? Rozpoznaj ich na zdjęciach! „Z kamerą u Kardashianów” Na początku reality show opowiadało o rodzinie Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który w 2003 roku zmarł na raka przełyku. Pokazane było życie Kris Jenner (była żona Roberta Kardashiana) oraz jej drugiego męża Bruce'a Jennera (obecnie Caitlyn Jenner – wiosną 2015 r. przeszła operację zmiany płci, już po rozwodzie z Kris Jenner), a także dzieci Kris z małżeństwa z pierwszym mężem: Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian oraz Roba Kardashiana. Od początku widzowie oglądać mogli także w programie wspólne dzieci Bruce'a oraz Kris: Kendall i Kylie Jenner. Cała rodzina Jenner/Kardashian, mieszkała wówczas w jednym domu. W związku z jego dużą popularnością programu nakręcono do tej pory jego 18 sezonów. Obecnie opowiada on o losach poszczególnych dzieci, które już dawno nie mieszkają ze swoimi rodzicami, a część z nich założyła własne rodziny. W reality show pojawia się także czasami wątek Caitlyn Jenner, która w 2015 roku wzięła rozwód z Kris Jenner. W tym samym roku także zmieniła płeć. Jako Bruce Jenner, lekkoatleta, zdobył złoty medal w dziesięcioboju podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Pierwszym mężem 63-letniej Kris Jenner był Robert Kardashian, któremu rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych przyniosła sprawa jego przyjaciela O.J. Simpsona, w której objął on funkcję jego adwokata. Para rozwiodła się w kwietniu 1991 roku i wówczas Kris wyszła za mąż za Bruce'a Jennera (obecnie Caitlyn). Wspólnie jednak mieli czwórkę dzieci: Kourtney, Kim, Khloé Kardashian i Roba. Kylie Jenner oraz Kendall Jenner są córkami Kris Jenner ze związku z Brucem Jennerem.

Tak wygląła kiedyś rodzina Kardashian-Jenner. Zobacz stare zdjęcia Galeria: