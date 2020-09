Timothee Chalamet i Zendaya w zwiastunie filmu „Diuna”. Znamy datę premiery

„Diuna” jest ekranizacją powieści Franka Herberta o tym samym tytule, która odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Na całym świecie sprzedano ją w ponad 20 milionach egzemplarzy. Po raz pierwszy w Polsce „Diuna” pojawiła się w 1985 roku.

Dzieło Herberta to jedna z najpopularniejszych książek science fiction an świecie. Pustynna planeta Araksis, zwana Diuną, jest źródłem najcenniejszej substancji we Wszechświecie, umożliwiającej nawigatorom statków kosmicznych manipulowanie przestrzenią i zaglądanie w nurt upływającego czasu. Ten, kto włada Araksis, trzyma w swoich rękach klucz do Cesarstwa i Wszechświata. Diuna staje się centrum wydarzeń zmieniających oblicze przestrzeni opanowanej przez ludzi.

Twórcy i obsada „Diuny”

Reżyserem filmu jest Denis Villeneuve, twórca takich hitów jak „Pogorzelisko” , „Nowy początek” czy „Blade Runner” . Muzykę do obrazu stworzył Hans Zimmer.

W filmie zagrali między innymi: Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac, David Dastmalchian i Jason Momoa.

Premiera ekranizacji powieści zaplanowana na 18 grudnia 2020 roku.