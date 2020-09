„The Walking Dead”. 11. sezon będzie ostatnim? Co dalej z uniwersum?

Portal IGN poinformował na Twitterze, że 11. sezon serialu „The Walking Dead” będzie już ostatnim. Jak czytamy, serial planowo zakończyć się ma w 2022 roku, a finałowa odsłona liczyła będzie 24 odcinki. Co ciekawe, informacja portalu została szybko usunięta z sieci, co może wskazywać na to, że serwis pospieszył się z przekazaniem tych wieści. Wcześniej zdążyliśmy przeczytać, że planowany jest spin-off serii o przygodach Daryla Dixona i Carol Peletier.

O czym jest serial „The Walking Dead”?

Serial „The Walking Dead” (pol. „Żywe trupy”), jest adaptacją komiksu o tym samym tytule. Zadebiutował w 2010 roku i od tej pory powstało jego 10 sezonów. Akcja skupia się na grupie ludzi, którzy starają się przeżyć w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Bohaterowie szukają schronienia i uciekają przed kreaturami, które atakują każdą żywą istotę. Ich ugryzienia są śmiertelne i powodują zamianę w zombie.

11. sezon serialu „The Walking Dead”

Już w październiku 2019 roku Angela Kang, showrunnerka serii, poinformowała na Comic Conie w Nowym Jorku, że doczekamy się 11. sezonu serialu. Tuż po tym oświadczenie w sprawie wydała Sarah Barnett, prezeska grupy rozrywkowej sieci AMC i studia AMC, zajmującego się produkcją „The Walking Dead”. „10 lat później, prowadzona przez genialną Angelę Kang seria, napędzana przez jedną z najbardziej utalentowanych obsad telewizyjnych, rozwija się twórczo i jest doceniana przez krytyków i widzów” – czytamy. „Cieszymy się, że możemy z powrotem powitać Lauren Cohan. Ona tak wiele znaczyła dla tego programu i jego pasjonatów, którzy czekają na kolejną fantastyczną przejażdżkę w nadchodzących miesiącach” – dodała.

„The Walking Dead” – 10. sezon

Wiemy już, że 10 odsłona serii „The Walking Dead” zadebiutuje 5 października. W sumie ma liczyć 22 odcinki.

