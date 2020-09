„Królowe życia”. Edzia straciła dziecko. „Misiu został, misiu będzie tu”

Ubiegły sezon „Królowych życia” zakończył się w radosnym nastroju uczestniczek. Edzia wyszła za mąż za swojego ukochanego Adama Nawarę i oznajmiła, że spodziewa się dziecka. Nowak ma już dwójkę dzieci: 12-letnią córkę Kryspinę i 20-letniego syna Nicolasa.

W najnowszych odcinkach Edzia pojawia się już jednak bez ciążowych krągłości. W najbliższy piątek o godzinie 22:15 wyemitowany zostanie odcinek „Królowych życia” , z którego mamy się dowiedzieć, że przyjaciółka Dagmary poroniła. – Ja pie***, jestem załamana – powiedziała w programie Dagmara. – Przeżyła swoje, przeżyła, a kto by nie przeżył! Człowiek musiałby mieć serce z kamienia, żeby go to nie obeszło. Płakała Edzia... Co się wypłakała, to się wypłakała, zanim przyszłam, bo rzęsy miała już takie chu***. No wiadomo z czego, z płaczu – podkreśliła.

– Misiu został, misiu będzie tu... Taki ładny kocyk – mówi w programie załamana Edzia. – Dlatego nigdy nie wolno nic kupować przed dzieckiem. Dostałam szoku, wszystko wyrzuciłam, dużo rzeczy – przyznała.

