Michał Urbaniak w szpitalu w bardzo złym stanie. Wrona poprosił o modlitwę

Michał Urbaniak przebywa obecnie w Instytucie Kardiologii w Aninie pod opieką lekarzy. Informację o stanie zdrowia legendy polskiej muzyki zdradził podczas gali wręczenia Popkillerów 2020 Hieronim Wrona. Dziennikarz odbierał w imieniu wielkiego muzyka nagrodę za całokształt zasług dla kultury hip-hop. – Michał jest w bardzo złej sytuacji zdrowotnej i taka prośba już ode mnie, nie od niego – jeśli ktoś w coś wierzy, to niech tam się pomodli, a jeśli nie wierzy, to niech trzyma za niego kciuki – podkreślił Wrona. Przeczytał ponadto wiadomość SMS, w której Urbaniak podziękował za wyróżnienie.

Michał Urbaniak