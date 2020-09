Michał Urbaniak w szpitalu w bardzo złym stanie. Wrona poprosił o modlitwę

Michał Urbaniak przebywa obecnie w Instytucie Kardiologii w Aninie pod opieką lekarzy. Informację o stanie zdrowia legendy polskiej muzyki zdradził podczas gali wręczenia Popkillerów 2020 Hieronim Wrona. Dziennikarz odbierał w imieniu wielkiego muzyka nagrodę za całokształt zasług dla kultury hip-hop. – Michał jest w bardzo złej sytuacji zdrowotnej i taka prośba już ode mnie, nie od niego – jeśli ktoś w coś wierzy, to niech tam się pomodli, a jeśli nie wierzy, to niech trzyma za niego kciuki – podkreślił Wrona. Przeczytał ponadto wiadomość SMS, w której Urbaniak podziękował za wyróżnienie.

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak jest współtwórcą nowojorskiego tzw. Fusion Jazzu i aktualnie UrbJazzu. Jako pierwszy wprowadził jazz rock, rap do jazzu, zakładając w 1989 roku zespół Urbanator. W styczniu 1995 roku stworzył Projekt UrbSymphony – obok zespołu jazzowego, rapera i pomocy komputera, występuje cała orkiestra symfoniczna. W ramach tego skomponował dwie suity „Sketches of Poland”, „Sketches of Manhattan” oraz wiele krótszych utworów jak „Destiny” czy „Butterfly”. Michał Urbaniak napisał muzykę do 25 amerykańskich filmów. W 2012 roku zadebituował też jako aktor w filmie „Mój rower” i za rolę Włodzimierza otrzymał Polską Nagrodę Filmową – Orła.

Czytaj także:

