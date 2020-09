Jerzy Zelnik komentuje decyzję Akademii Filmowej. „Chora przesada”

Jerzy Zelnik w 1966 roku zagrał rolę Ramzesa XIII w filmie „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, który był nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz pokazywany na zamknięcie 19. MFF w Cannes.

Portal wPolityce.pl zapytał Zelnika, jakie ma zdanie na temat ogłoszonych w środę zmian dotyczących zasad kwalifikowania filmów do Oscara. – To robi się chore. Co innego, kiedy jest jakaś kolejka do kupienia towaru, to rozumiem, że trzeba mniejszościom czy poszkodowanym ludziom ustępować miejsca, ale w ocenie sztuki? To już jest przegięcie – ocenił. – Uważam to za chorą przesadę. Rozumiem, że obecnie cały świat choruje na te rasowe i postrasowe kompleksy, wynikające z ucisku mniejszości w przeszłości itd., ale poszło to w stronę ekstremalną, moim zdaniem przesadną. Trzeba to wyważać. Poprawność polityczna je własny ogon – dodał aktor.

W ramach inicjatywy Aperture 2025 Amerykańska Akademia Filmowa ustaliła, że obraz, który chciałby konkurować o miano najlepszego filmu i kwalifikować się do Oscara w tej kategorii, musi spełniać dwa z czterech kryteriów. Są kwestie dotyczące różnorodności na ekranie, czyli: płci, orientacji seksualnej i tożsamości etnicznej oraz rasowej. Od teraz przynajmniej 30 proc. całej ekipy filmowej stanowić muszą osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT+ i osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, co najmniej jeden z pierwszoplanowych aktorów musi reprezentować mniejszość rasową lub etniczną, a aktorzy drugoplanowi powinni reprezentować inne mniejszości, np. osoby niepełnosprawne. Podobne kryteria wprowadzone zostaną w odniesieniu do osób pracujących przy filmie za kulisami, tj. dla ludzi, którzy zajmują się wszystkim od praktyk, marketingu, promocji po dystrybucję.

