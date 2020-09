Córka Reese Witherspoon skończyła 21 lat. Jest łudząco podobna do matki

Reese Witherspoon ma trójkę dzieci, a najstarsze z nich skończyło właśnie 21 lat. Ava Elizabeth Phillippe jest łudząco podobna do matki, co widać na udostępnianych przez nią zdjęciach. Póki co córka słynnej aktorki nie idzie w jej ślady, ale i tak skrupulatnie buduje swoją rozpoznawalność w mediach społecznościowych.