Kuba Wojewódzki żegna Gienka Loskę. „Nigdy nie było nam po drodze”

W czwartek media obiegła informacja o śmierci Gienka Loski, a zmarłego muzyka pożegnał m.in. Kuba Wojewódzki. „Nigdy nie było nam po drodze. Uważałem, że X Factor to nie był program dla niego. Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego. Był wolnym człowiekiem. I takim pozostał. Tak go zapamiętam” – napisał dziennikarz na Facebooku.

Loskę pożegnała także Ania Rusowicz, która wystąpiła z artystą na Woodstocku. „Nie miałeś lekkiego życia, a tyle potrafiłeś z siebie dać ludziom. Teraz słyszę Twój głos z nieba, brzmi jeszcze piękniej. Mój bracie o prawdziwym hipisowskim sercu. Do zobaczenia, wierzę, że kiedyś jeszcze zaśpiewamy razem” – napisała na Instagramie.

Kim był Gienek Loska?

Gienka Loskę, ulicznego muzyka, szersza publiczność poznała w 2010 roku w programie „Mam Talent”. Przełomem w muzycznej karierze było jednak zwycięstwo w talent show „X Factor”. Jego mentorem w programie był Czesław Mozil. Po finale wydał album i grał koncerty w całej Polsce. Pomimo ogromnej sławy nie porzucił występów na ulicy. Wcześniej, w 1990 roku założył z przyjaciółmi zespół rockowy "Seven B", którego był wokalistą, później był związany z grupą Gienek Loska Band.

W maju 2018 roku podczas pobytu na Białorusi muzyk dostał wylewu krwi do mózgu, po którym przez kilka miesięcy przebywał w śpiączce. Po wybudzeniu nie wrócił już do pełnej sprawności i wymagał specjalistycznej opieki i rehabilitacji. 45-letni artysta zmarł w środę 9 września w swoim rodzinnym mieście na Białorusi. Informację potwierdziła Polska Fundacja Muzyczna.

