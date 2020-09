„Miasto niedźwiedzia”. Nowy serial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Fredrika Backmana

Björnstad tętniło kiedyś życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse, by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na barkach młodych zawodników. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń. Akt przemocy wobec młodej dziewczyny burzy jej życie i jednocześnie dzieli społeczność miasteczka. Wysuwane oskarżenia szerzą się wśród mieszkańców, z których każdy ma swoją opinię w tej sprawie.

Twórcy i obsada serialu

W rolach głównych w serialu występują: Ulf Stenberg („Zjazd absolwentów”), Aliette Opheim („Czarne jezioro”), Tobias Zilliacus („Hipnotyzer”), Miriam Ingrid i Oliver Dufaker. Trzon tej historii stanowią młodzi hokeiści z miejskiej młodzieżowej drużyny hokeja, dla których jest to debiut na ekranie. Są wśród nich: Otto Fahlgren, Alfons Nordberg, Erik Lundqvist, Rasmus Karlsson i Najdat Rustom. W pozostałych rolach w serialu zagrali także: Jacob Nordenson, Charlotta Jonsson, Sanna Niemi, Lukas Wetterberg, Frida Sandberg, Mikael Odhag, Anna Azcárate, Tomas Bergström, Einar Bredefeldt i Gustav Lindh.

Serial HBO Europe „Miasto niedźwiedzia” oparty jest na głośnej na całym świecie powieści o tym samym tytule autorstwa szwedzkiego pisarza Fredrika Backmana. Reżyserem produkcji jest wielokrotnie nagradzany Peter Grönlund (Goliath, Drifters). Za scenariusz odpowiadają nominowani do nagrody Emmy - Anders Weidemann (30 Degrees in February), Antonia Pyk i Linn Gottfridsson. Obowiązki producentów pełnią Bonnie Skoog Feeney i Mattias Arehn. Producentami wykonawczymi z ramienia HBO Europe są Hanne Palmquist, Steve Matthews oraz Antony Root. Fredrik Backman jest także producentem wykonawczym serialu, reprezentuje go Tor Jonasson z Salomonsson Agency.

Premiera serialu „Miasto niedźwiedzia”

Premiera serialu „Miasto niedźwiedzia” („Björnstad aka. Beartown”) odbędzie się 18 października w HBO3 i HBO GO. Pierwsze dwa odcinki dostępne będą tego dnia w serwisie HBO GO od rana, natomiast emisja odcinka pierwszego na antenie HBO3 zaplanowana została na godzinę 21:00. Premiera kolejnych odcinków odbywać się będzie co tydzień, w niedziele. Serial liczy 5 odcinków.

