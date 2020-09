Filmy o zamachach z 11 września 2001 roku. Co warto obejrzeć?

„Dear John”

John i Savannah, choć z różnych światów, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Wkrótce rozdziela ich wojna.



„Hamburska komórka”

Film pokazuje kulisy ataku terrorystycznego na Nowy Jork 11 września 2001 r. Przedstawione są sylwetki inicjatorów i wykonawców zamachu, a także napięcia i konflikty wewnątrz środowiska islamskich terrorystów.



„Zabić wspomnienia”

Charlie stracił rodzinę podczas zamachu na World Trade Centre. Spotkanie z przyjacielem ze studiów rozpoczyna proces przezwyciężenia żałoby.



„The Love We Make”

Film jest zapisem podróży Paula McCartneya ulicami Nowego Jorku w dziesiątą rocznicę tragicznych wydarzeń 11 września 2001 r. Tego dnia legendarny muzyk także był w Nowym Jorku i na własne oczy widział katastrofalne skutki zamachu terrorystycznego. McCartney postanowił wtedy zorganizować koncert charytatywny na rzecz rodzin ofiar 11 września. Dokument ukazuje przygotowania do tego koncertu, jak też same występy gwiazd, wśród których znaleźli się m.in. Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie czy Eric Clapton.



„Twój na zawsze”

Poturbowany przez policjanta Tyler postanawia w akcie zemsty uwieść córkę funkcjonariusza.



„United 93”

11 września 2001 roku. Pasażerowie jednego z czterech uprowadzonych samolotów ryzykują życie, by stawić opór terrorystom.



„Strasznie głośno, niesamowicie blisko”

Oskar nie może pogodzić się z nieobecnością ojca, który zginął w zamachu na WTC. Chłopiec postanawia odnaleźć zamek, do którego posiada pozostawiony przez niego klucz.



„World Trade Center”

W jedną z wież World Trade Center uderza samolot. Grupa strażaków wyrusza na ratunek uwięzionym ludziom.



„Wróg numer jeden”

Film opowiada o polowaniu na najsłynniejszego terrorystę w historii, Osamę bin Ladena, z perspektywy młodej agentki CIA.



„Fahrenheit 9.11”

Dokument przedstawia powiązania rządu Stanów Zjednoczonych z organizacjami terrorystycznymi. Film w reżyserii Michaela Moore'a otrzymał Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2004 roku.

We wrześniu 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy kupiło bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami, skierowali dwa z nich na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci obrał za cel Pentagon, niszcząc część kompleksu. Ostatni z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii. Przypuszcza się, że miał on uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Tak się jednak nie stało, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili do tego, że samolot rozbił się właśnie w Pensylwanii. We wszystkich czterech katastrofach, zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Straty poniosły także służby miejskie, głównie straż pożarna i policja. W trakcie akcji ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy.

Osama bin Laden, założyciel Al-Kaidy i inspirator ataków w USA, został zabity przez żołnierzy z Navy Seals 2 maja 2011 roku. Rozkaz zabicia lub pojmania terrorysty wydał prezydent Barack Obama. Mimo tego, że od katastrofy minęło 19 lat, do tej pory ekspertom nadal nie udało się zidentyfikować szczątków wielu spośród 2996 ofiar, które zginęły w wyniku zamachu. Władze Nowego Jorku postanowiły umieścić szczątki niezidentyfikowanych ofiar zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Muzeum Pamięci ataku z 2001 r. W miejsce zniszczonych bliźniaczych wież powstał One World Trade Center – najwyższy i najdroższy (3,9 mld dol.) budynek na półkuli zachodniej ma 104 piętra i mierzy aż 541 metrów.

