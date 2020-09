Tomasz Komenda oświadczył się na premierze filmu o jego życiu. Jego narzeczona jest w ciąży

Tomasz Komenda i Anna Walter poznali się na portalu randkowym. Niedawno w programie „Uwaga! TVN” kobieta przyznała, że tak, jak większość Polaków, śledziła jego historię. - Współczułam mu tego, co go spotkało i tak zaczęliśmy ze sobą korespondować. Ten kontakt się kilkukrotnie nam urywał, ale naprawdę zaiskrzyło dopiero, gdy spotkaliśmy się przypadkiem na ulicy - powiedziała. - Uczucie, miłość przychodzi samo. Albo jest, albo go nie ma. Poczułem motylki w brzuchu, wiedziałem, że Ania jest tą jedyną - podkreślił z kolei Komenda.

W czwartek 10 września odbyła się polska premiera obrazu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” , na której pojawiła się plejada gwiazd, w tym m.in. Magdalena Różczka, Agata Kulesza, Jan Frycz, Katarzyna Zawadzka, Doda, Ilona Ostrowska, czy Anna Dereszowska. Po projekcji filmu Tomasz Komenda wszedł na scenę, ukląkł przed ukochaną i poprosił ją o rękę. Oświadczyny zostały przyjęte, a widownia na stojąco oklaskiwała zakochanych.

Reżyserem filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” jest Jan Holubek, znany m.in. z serialów „Odwróceni. Ojcowie i córki” (2019), „Rojst” (2018) oraz filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu” (2014). Scenariusz stworzył Andrzej Gołda ( „Pan T”. , „Ach śpij kochanie” ).

W rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan ( „Chce się żyć” , „Miłość” , „Opowieści z chłodni” ), a jego matkę zagra Agata Kulesza ( „Ida” , „Moje córki krowy” , „Jestem mordercą” , „Sala samobójców” , „Róża” ). W filmie pojawią się także między innymi: Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.

Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Minęło 18 lat, zanim policjant i prokuratorzy udowodnili jego niewinność. W tym czasie ani na chwilę nie zwątpili w niego jego bliscy. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to opowieść o człowieku, który mimo niewyobrażalnej krzywdy, jakiej doznał, nigdy nie przestał wierzyć, że odzyska swoją wolność.

Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, który jest debiutem fabularnym Jana Holoubka, trafi do kin 18 września.

