Chodakowska pokazała swoje ciało bez retuszu. „Instagram =rzeczywistość”

Ewa Chodakowska może się pochwalić sporą popularnością w sieci. Profil trenerki na Instagramie obserwuje ponad 1,9 mln internautów. Pod zamieszczanymi przez nią zdjęciami pojawiają się jednak nie tylko pozytywne komentarze. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że Ewa Chodakowska retuszuje swoje fotografie i nie pokazują one jej ciała takim, jakim jest w rzeczywistości. W związku z negatywnymi opiniami trenerka zamieściła filmik, na którym pokazała, jak naprawdę wygląda.

W dobie modnych postów »Insta vs rzeczywistość«, wrzucam post »Insta=rzeczywistość« – podkreśliła Ewa Chodakowska. W ten sposób chciała podkreślić, że wszystkie jej zdjęcia są bez retuszu. Poza granicami Polski jestem często zaczepiana na plaży przez entuzjastyczne kobiety: "Co zrobić, żeby mieć takie ciało?" (...) Tutaj nie ma tanich sztuczek, złotych środków (...). Moje ciało jet moją wizytówką mojego stylu życia. Jestem wierna swoim programom treningowym i zdrowej, dobrze zbilansowanej diecie. To, co widzisz tutaj, zobaczysz też w realu – napisała trenerka na Instagramie.

„Trenerka przyznała, że jej sposób na idealną sylwetkę to trening, zdrowe odżywianie oraz regeneracja. Tutaj nie ma tanich sztuczek, złotych środków, magicznych pigułek. Skrótów też nie ma” – dodała.

