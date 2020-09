„Szybcy i wściekli 9” w kosmosie? Gwiazda serii potwierdza

Michelle Rodriguez grała w każdym filmie z serii, zaczynając od 2001 roku. Wciela się w postać Letty Ortiz Toretto. – Jestem bardzo wdzięczna, że byli na to otwarci. Chciałam pisarki. Chciałam, żeby wszystkie kobiety z „Szybkich i wściekłych” otrzymały trochę miłości – podkreśliła Rodriguez w „The Jess Cagle Show” na SiriusXM. Aktorka zaznaczyła, że potrzebna jest kobieca perspektywa. – Rzecz w tym, że wszyscy faceci skupiają się na facetach, kropka. To po prostu egoistyczna naturalna rzecz. Wiem, że jeśli będzie tam kobieta-pisarka, będzie ona bardziej przejmować się historią kobiet w tym filmie – dodała.

Jess Cagle zapytał Rodriguez o to, czy akcja kolejnej części filmu będzie toczyła się w kosmosie. – Jak się tego dowiedzieliście? – zapytała w odpowiedzi aktorka. – Widzisz co się dzieje? Ludzie zaczynają rozmawiać za kulisami. Kiedy film nie wchodzi na ekrany kin (w pierwotnie wyznaczonym czasie – red.), to wszystko zaczyna się wymykać. O tym miał nikt nie wiedzieć! – zaznaczyła.

Galeria:

„Szybcy i wściekli 9” / „F9” (2021)Czytaj także:

Jak oni się nazywają? Quiz z bohaterów serialu „Breaking Bad”